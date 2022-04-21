Как изменились цены на образование в Башкирии с конца допандемийного времени

В 2022 году университет принято считать обязательной «галочкой», необходимой для вступления во взрослую жизнь. Именно поэтому с течением времени спрос на высшее образование значительно не изменился, что нельзя сказать про цены.
Официально министерство образования говорит нам о том, что расценки за обучение не рыночные, и рассчитываются они исходя из суммы, которую государство платит за обучение студента-бюджетника. Причем вузы не имеют права устанавливать цену ниже заявленной государством. Но на практике в разных университетах (не считая медицинского, так как специфика направления требует больше расходных материалов при изучении дисциплин) цены ощутимо различны. Одни говорят, что это может зависеть от престижности университета, другие же считают, что дело в том, что высшее образование сейчас, по сути, представляет из себя бизнес в условиях рыночной экономики.
Если, например, сравнивать стоимость обучения в Москве и Уфе — очевидно, что такая разница в 200-300% может быть обусловлена тем, что в столице России выше уровень зарплат и есть другие веские экономические причины «заламывать» цену за обучение в 500 тысяч рублей, например. В Уфу большой поток абитуриентов приезжает из небольших городов и сел Башкирии, и все эти вчерашние школьники в большинстве случаев претендуют на бюджетные места. И мотивация у приезжих сильнее, так как далеко не все родители из районов могут оплатить своим детям обучение, стоимость которого в среднем по Уфе составляет 110 тысяч рублей в год. Цены на образование при этом растут с каждым годом.
С допандемийного времени (2018-1019 годы) стоимость обучения в Башкирии в среднем выросла на 26%. Сейчас уже достаточно проблематично найти специальность дешевле 100 тысяч в год. В основном это направления, которые меньше всего пользуются спросом среди абитуриентов. И опять же, несмотря на то, как варьируются цены на разных факультетах, напрашивается вывод о том, что все зависит от спроса и престижа, а не от экономических особенностей региона или расходных материалов, которые нужно закупать для обучения студентов.
С допандемийных 2018–2019 годов стоимость обучения в БашГУ в среднем увеличилась на 15,28%. Цены на бакалавриат следующие:
Факультет математики и информационных технологий математическое обеспечение и администрирование информационных систем, математика, прикладная математика и информатика — с 98 100 рублей вырос до 110 400 рублей это — 12,5%. Физико-технический институт (физика, прикладная математика и физика, электроника и наноэлектроника) — со 109 900 до 127 600 рублей, рост на 16,1%;
Факультет философии и социологии (философия, политология, социология, религиоведение, социальная работа, организация работы с молодежью) — в 2019 году стоил 80 880 рублей в год, сейчас — 110 400. Рост на 36,4%.
Институт права — 130 000 тысяч в год, цена выросла на 8,3%.
Стоимость обучения в УГАТУ выросла в среднем на 34,5%.
Прикладная математика и информатика — стоимость выросла с 84 700 до 114 100 рублей в год, — рост на 34,7%;
Бизнес информатика — с 84700 до 114100 рублей, — 34,7%;
Теплотехника и теплоэнергетика — с 96 460 до 131 200 рублей — 36%.
В БГМУ, несмотря на то, что в сфере здравоохранения ощущается острая нехватка кадров, подняли цены на обучение в среднем на 34,5%. При этом важно отметить, что средняя зарплата медицинских работников по региону по данным Башстата, около 36 319 рублей — столько зарабатывает средний персонал.
Если раньше за лечфак отдавали 140 000 рублей в год, то сейчас цена выросла на 31,5% — до 184 176 рублей. Педиатрия стоила 130 008 рублей, а стала 177 960 (рост на 36,8%). А вот чтобы выучиться на стоматолога придется отдавать 207 396 рублей в год, тогда как раньше стоимость составляла 171 000 рублей.
При этом важно отметить, что несмотря на такое дорогое обучение в медицинском университете, в БГМУ меньше всего бюджетных мест по региону.
По данным исследования НИУ ВШЭ, больше всего первокурсников поступающих на коммерческих условиях учатся на направлениях «Юриспруденция», «Психология», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-информатика», «Реклама и связи с общественностью», «Лингвистика и иностранные языки», «Социология». Причина кроется в том, что бюджетных мест не хватает далеко не всем желающим, а данные специальности являются наиболее востребованными среди выпускников двадцатых годов.
При этом отмечается, что на коммерцию не всегда идут именно те, у кого была низкая успеваемость в школе — чаще всего это отличники или хорошисты. Платное обучение — это вынужденное решение в связи с тем, что не все могут попасть на бюджетные места. Слишком большой конкурс и слишком низкие шансы учиться бесплатно.
Минобрнауки заявило, что стоимость обучения по образовательным программам в российских вузах в этом году повышаться не будет. Причем здесь идет важное уточнение — речь об уже действующих договорах на оказание образовательных услуг, следовательно, абитуриентов это не касается. При этом в ведомстве подчеркнули, что стоимость обучения на первом курсе уже установлена и не может быть изменена в 2022 году без согласования с министерством. Также размер платы за обучение на втором и последующих курсах, который закреплен в договорах, не может быть изменен в одностороннем порядке.
Такие разъяснения Минобрнауки дало после того, как в ряде СМИ распространилась информация о том, что стоимость обучения в университетах уже в следующем семестре может вырасти на 10–30%. В ведомстве подчеркнули, что эти данные недостоверны.
Такое разъяснение появилось после того, как в нескольких СМИ начала распространяться недостоверная информация о том, что стоимость обучения в вузах может вырасти на 10-30%. Данные, как сообщили в Минобре, были ложными.
По результатам открытого публичного конкурса Минобрнауки России по распределению контрольных цифр приема, Башкирии выделили 13602 бюджетных места на 2022-2023 учебный год, но даже в региональных вузах конкурс на них все равно ожидается очень высокий. И если семья имеет приличный доход, то родители могут ориентировать своего ребенка на поступление в престижный вуз и на популярную специальность.
Но все же для большинства абитуриентов единственная возможность получить высшее образование — это либо попасть на бюджетное место, либо выбрать менее престижную профессию с более низкой стоимостью.
Создается впечатление, что образование в регионах России становится для многих непозволительной роскошью. Стоит отметить, что по данным Росстата, половине семей в стране хватает средств только на еду и одежду. Всего 3,2% россиян признаются в том, что довольны своим финансовым положением и могут позволить себе жить на широкую ногу.