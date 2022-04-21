Как изменились цены на образование в Башкирии с конца допандемийного времени

Если, например, сравнивать стоимость обучения в Москве и Уфе — очевидно, что такая разница в 200-300% может быть обусловлена тем, что в столице России выше уровень зарплат и есть другие веские экономические причины «заламывать» цену за обучение в 500 тысяч рублей, например. В Уфу большой поток абитуриентов приезжает из небольших городов и сел Башкирии, и все эти вчерашние школьники в большинстве случаев претендуют на бюджетные места. И мотивация у приезжих сильнее, так как далеко не все родители из районов могут оплатить своим детям обучение, стоимость которого в среднем по Уфе составляет 110 тысяч рублей в год. Цены на образование при этом растут с каждым годом.