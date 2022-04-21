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В Башкирии снова подорожал сахар, за неделю он вырос в цене более чем на 3 рубля

21 апреля 05:04
Фото: 1MI
Изучили динамику средних потребительских цен на продовольствие и сравнили данные от 8 апреля и от 15 апреля, опубликованные Башстатом.

Сахарный песок в Башкирии продолжает медленно, но верно дорожать. Это подтверждается данными Башстата, из документов которого следует что сахар за неделю с 8 по 15 апреля подорожал более чем на 3 рубля, а именно на 3 рубля 16 копеек, с 82,14 до 85,30 рублей. Рост составил 3,9%.

Не отстают от цен на сахар цены и на другие продукты, так свекла за неделю выросла в цене как и сахар, более чем на 3 рубля, с 62,19 до 65,36 рублей, что составило 5,2%.

Подорожала и соль, по данным на 8 апреля в среднем она стоила 14,56 рублей за килограмм, а 15 апреля цена ее составила уже 15,13 руб

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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