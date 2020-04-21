В селах Башкирии интернет обещают провести только к 2024 году
Об этом сообщили на ежедневном брифинге после вопроса о том, как детям деревень и сел делать уроки, если интернета нет или скорость очень маленькая.
В республиканских деревнях и селах интернет появится только к 2024 году. Об этом на ежедневном брифинге заявил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Динар Шарафутдинов. Он отметил, что в республике эта работа ведется, но пока стоит сделать упор на решение других проблем.
Отметим, что на сегодняшний день наличие интернета особенно важно, так как в связи с карантином и режимом самоизоляции все школьники и студенты обучаются дистанционно. Именно с помощью интернета им нужно ежедневно получать и сдавать задания. Однако сейчас с этим периодически случаются перебои.
— На данный момент есть альтернативные способы обучения и там, где нет интернета, надо их активно применять. Ну, а вопрос с интернетом мы будем решать. В данный момент нам эта задача поставлена в рамках проекта цифровая экономика. К 2024 году все населенные пункты и трассы мы должны обеспечить итернетом соответствующего качества, — сказал Динар Шарафутдинов.
При этом ни одного альтернативного способа чиновник не назвал.
Напомним, в деревне Кульметово Кигинского района школьники делают уроки прямо в машинах на трассе. Именно там интернет ловит лучше всего. В сети появилось показательное видео. Странно, что там сразу не выбрали вариант бумажного кейса, когда учителя несколько раз в неделю вручную развозят и забирают задания у школьников.