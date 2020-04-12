В Башкирии школьники делают уроки на трассе в машинах из-за отсутствия интернета

Жители деревни Кульметово Кигинского района бьют тревогу. В селе проживают около 40 школьников и студентов. Все они в период карантина и дистанционного обучения из-за низкой скорости и, местами, отсутствия интернета не могут учиться в полной мере.

Чтобы вовремя отправлять задания школьников отвозят на ближайшую дорогу, где хорошо ловит интернет. Фотографию разместили в группе "Проблемы Уфы и Республики Башкорстостан".

— У нас в деревне нет условий обучатся дистанционно. Скорость интернета 100 килобит в секунду. Мы не можем загружать задания и отправлять их вовремя. Чтобы открыть одно задание надо ждать около 2 часов. Межевская дорога стала местом обучения наших ребят. Можете приехать посмотреть сколько машин стоят на дороге, и в них дети сидят с ноутбуками, — рассказывают местные жители в социальных сетях.