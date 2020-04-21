В России умер ещё 51 человек с коронавирусом

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За последние сутки в РФ скончался 51 человек, у которых был диагностирован коронавирус.
Всего от вызванных заболеванием осложнений умерли 456 человек, сообщает газета «Известия».
Всего по состоянию на 21 апреля число заболевших COVID-19 составляет 52 763 человека. За последние сутки диагноз был поставлен 5 642 из них. Прирост заразившихся равен 12%.
По словам главы ФМБА (федерального медико-биологического агентства) Вероники Скворцовой, РФ до мая должна выйти на плато по заболеванию коронавирусом.
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