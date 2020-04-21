В России умер ещё 51 человек с коронавирусом

Всего от вызванных заболеванием осложнений умерли 456 человек, сообщает газета «Известия».

Всего по состоянию на 21 апреля число заболевших COVID-19 составляет 52 763 человека. За последние сутки диагноз был поставлен 5 642 из них. Прирост заразившихся равен 12%.