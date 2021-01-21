В Башкирии судебные приставы спасли замерзающего в сугробе глухонемого мальчика

Информацию о парнишке разместили в социальных сетях. Позже удалось установить родственников мальчика. Оказалось, что его законный представитель — бабушка. Стало известно, что она гуляла с внуком в парке, когда мальчик пропал из её поля зрения, а потом и вовсе потерялся.