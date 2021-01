В Башкирии судебные приставы спасли замерзающего в сугробе глухонемого мальчика

Судебные приставы Уфимского района около здания своего отделения обнаружили мальчика, который сидел в сугробе. Позже выяснилось, что ребенок слабослышащий.

История произошла 19 января. Сотрудники УФССП заметили около своего здания лежащего в сугробе мальчика. Они выяснили, что мальчик слабо слышит и совсем не разговаривает. Замерзшего ребенка немедленно подняли на руки и занесли в кабинет начальника отделения судебных приставов, который, не мешкая, позвонил в службу спасения и сообщил о найденыше, сообщает пресс-служба УФССП. Информацию о парнишке разместили в социальных сетях. Позже удалось установить родственников мальчика. Оказалось, что его законный представитель — бабушка. Стало известно, что она гуляла с внуком в парке, когда мальчик пропал из её поля зрения, а потом и вовсе потерялся.

