Ценные бумаги «Сибстекло» торгуются выше номинала

Компания «Сибстекло», входящая в состав «РАТМ Холдинга», завершила дебютное размещение облигаций на Московской межбанковской валютной бирже. Ценные бумаги скупили за несколько часов. Торги проходили в начале октября.

Компания привлекла 125 миллионов рублей. В ходе торгов зафиксировали почти 200 заявок, самая крупная из которых была на 13,8 млн рублей. А средний размер заявки составил 650 тысяч. Эмиссия была предложена публично, срок обращения выпуска – 5 лет, сообщает rosbalt.ru. Организатор выпуска, гендиректор «ЮниСервис Капитал» Алексей Антипин отметил, что интерес инвесторов к облигациям «Сибстекла» свидетельствует о хорошем соотношении параметров риска к доходности. «Инвесторы оценили работу компании, беря во внимание стабильность финансовых показателей, таких как рост выручки. Кроме того, организация имеет крупных постоянных клиентов. А ставка купона 12,5 % годовых, установленная на весь срок обращения ценных бумаг, весьма привлекательна. После размещения облигации ООО «Сибстекло» стали расти в стоимости и торгуются выше номинала», - сообщил Антипин. Кроме того, как рассказывают эксперты, облигации компаний-производителей стеклотары практически не представлены на рынке долговых ценных бумаг. Вероятно, положительный опыт «Сибстекла» толкнет и другие компании к выходу на этот рынок. «Стратегия компании дает возможность использовать альтернативные банковскому кредитованию инструменты – облигационные займы. Этим мы создаем историю, которая начинает работать на нас. Компания зарекомендовала себя как надежный заемщик, повышается интерес к ценным бумагам со стороны инвесторов», — поясняет вице-президент «РАТМ Холдинга» по финансам и инвестиционной политике Ирина Рябышева. C 2016 года объемы выпуска продукции в стекольных комплексах Холдинга выросли с 421,3 млн до 598 млн стеклоизделий. Выручка от реализации стеклотары увеличилась в 1,8 раза, с 2,1 млрд до 3,7 млрд рублей. В начале следующего года «Сибстекло» планирует ввести в промышленную эксплуатацию одну из крупнейших в России стекловаренных печей. Её мощность составит 375 тонн стекломассы в сутки. Это позволит повысить производительность стекольных комплексов на 25 % или на 200 млн стеклоизделий.

