Ценные бумаги «Сибстекло» торгуются выше номинала

Компания привлекла 125 миллионов рублей. В ходе торгов зафиксировали почти 200 заявок, самая крупная из которых была на 13,8 млн рублей. А средний размер заявки составил 650 тысяч. Эмиссия была предложена публично, срок обращения выпуска – 5 лет, сообщает rosbalt.ru.