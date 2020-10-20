Ценные бумаги «Сибстекло» торгуются выше номинала

Ценные бумаги «Сибстекло» торгуются выше номинала

Вчера, 17:29ОбществоPhoto: piqsels.com
Компания «Сибстекло», входящая в состав «РАТМ Холдинга», завершила дебютное размещение облигаций на Московской межбанковской валютной бирже. Ценные бумаги скупили за несколько часов. Торги проходили в начале октября.

Компания привлекла 125 миллионов рублей. В ходе торгов зафиксировали почти 200 заявок, самая крупная из которых была на 13,8 млн рублей. А средний размер заявки составил 650 тысяч. Эмиссия была предложена публично, срок обращения выпуска – 5 лет, сообщает rosbalt.ru.

Организатор выпуска, гендиректор «ЮниСервис Капитал» Алексей Антипин отметил, что интерес инвесторов к облигациям «Сибстекла» свидетельствует о хорошем соотношении параметров риска к доходности.

«Инвесторы оценили работу компании, беря во внимание стабильность финансовых показателей, таких как рост выручки. Кроме того, организация имеет крупных постоянных клиентов. А ставка купона 12,5 % годовых, установленная на весь срок обращения ценных бумаг, весьма привлекательна. После размещения облигации ООО «Сибстекло» стали расти в стоимости и торгуются выше номинала», - сообщил Антипин.

Кроме того, как рассказывают эксперты, облигации компаний-производителей стеклотары практически не представлены на рынке долговых ценных бумаг. Вероятно, положительный опыт «Сибстекла» толкнет и другие компании к выходу на этот рынок.

«Стратегия компании дает возможность использовать альтернативные банковскому кредитованию инструменты – облигационные займы. Этим мы создаем историю, которая начинает работать на нас. Компания зарекомендовала себя как надежный заемщик, повышается интерес к ценным бумагам со стороны инвесторов», — поясняет вице-президент «РАТМ Холдинга» по финансам и инвестиционной политике Ирина Рябышева.

C 2016 года объемы выпуска продукции в стекольных комплексах Холдинга выросли с 421,3 млн до 598 млн стеклоизделий. Выручка от реализации стеклотары увеличилась в 1,8 раза, с 2,1 млрд до 3,7 млрд рублей.

В начале следующего года «Сибстекло» планирует ввести в промышленную эксплуатацию одну из крупнейших в России стекловаренных печей. Её мощность составит 375 тонн стекломассы в сутки. Это позволит повысить производительность стекольных комплексов на 25 % или на 200 млн стеклоизделий.

Эдуард ТаранРАТМ-Холдинг
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы