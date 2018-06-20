Песков сообщил о сверке омбудсменами России и Украины списков заключенных

Пока неясно как будут происходить посещения. Об этом 20 июня пишет газета « Известия ».

Верификация списков узников уже началась. Проходят обсуждения того, как омбудсмены станут посещать своих соотечественников - синхронно, не синхронно или одновременно. На решение этих вопросов уйдет некоторое время.