Песков сообщил о сверке омбудсменами России и Украины списков заключенных
Сегодня, 00:36Общество
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и ее коллега из Украины Людмила Денисова сверяют списки осужденных, которых они намерены посетить.
Пока неясно как будут происходить посещения. Об этом 20 июня пишет газета «Известия».
Верификация списков узников уже началась. Проходят обсуждения того, как омбудсмены станут посещать своих соотечественников - синхронно, не синхронно или одновременно. На решение этих вопросов уйдет некоторое время.
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