На Камчатке будут судить депутата за приезд на заседание на лошади
Сегодня, 00:38Общество
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Камчатский депутат Михаил Пучковский, представляющий партию «Справедливая Россия», решил нестандартным способом выразить свое недовольство резким скачком цен на бензин.
В один из дней он прибыл на заседание краевого правительства верхом на коне. Об этом 20 июня пишет газета «Известия».
Спешившись и войдя в здание камчатского правительства Пучковский практически сразу получил повестку в суд. Депутата обвинили в «административном правонарушении».
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