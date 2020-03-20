ФСБ обезвредило ячейку ИГ, работавшую в трех регионах

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В Крыму, Коми и Ростовской области работала ячейка ИГИЛ, ее члены собрали для террористов около 2 млн рублей.
Операция была проведена ФСБ совместно с Росфинмониторингом.
Отмечается, что по указанию эмиссаров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», задержанные создали целую сеть. Они занимались сбором средств, под прикрытием благотворительности. Пособники террористов собрали примерно 2 млн рублей, сообщает RT.
Сотрудники ФСБ обнаружили в квартирах, где проживали задержанные, документы, средства коммуникации и платежные инструменты, подтверждающие вину.
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