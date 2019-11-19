В проекте закона о домашнем насилии дополнили пункт о «преследовании»
Сегодня, 11:58ОбществоФото: pixabay.com
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Авторы законопроекта о домашнем насилии подготовили поправку, уточняющую понятие «преследование».
Согласно дополнению, понятие «преследование» будет включать в себя «неоднократные угрожающие действия» направленные на потерпевшего «вопреки его воле». Это могут быть: телефонные или устные переговоры, поиск человека, контакты через третьих лиц. Кроме этого к списку предлагается добавить визиты на места работы или учебы, а также иные действия, вызывающие у преследуемого страх за свою безопасность.
Встреча рабочей группы, разрабатывающей проект закона о домашнем насилии, прошла 15 ноября. Соавтор будущего закона Оксана Пушкина отметила, что внесенные поправки учтутся в его окончательной версии, сообщает RT.
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