В проекте закона о домашнем насилии дополнили пункт о «преследовании»

Согласно дополнению, понятие «преследование» будет включать в себя «неоднократные угрожающие действия» направленные на потерпевшего «вопреки его воле». Это могут быть: телефонные или устные переговоры, поиск человека, контакты через третьих лиц. Кроме этого к списку предлагается добавить визиты на места работы или учебы, а также иные действия, вызывающие у преследуемого страх за свою безопасность.