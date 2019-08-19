СМИ выявили самых крупных должников РФ

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По данным СМИ, крупнейшими должниками РФ являются Венесуэла, Украина и Белоруссия.
Об этом стало известно 19 августа, сообщает газета «Известия».
Всего среди должников Российской Федерации - 17 стран. Общая сумма задолженности Москве составляет 27 миллиардов долларов.
По данным белорусского министерства финансов, долг Минска равен 7,5 миллиардов долларов. Киев признает только сумму в 610 миллионов долларов. Однако по данным Москвы, задолженность Украины составляет примерно 3,7 миллиардов долларов.
Самый крупный должник РФ, не входящий ранее в состав СССР - Венесуэла. Её задолженность перед Москвой равна 3,15 миллиардов долларов. Эта сумма должна быть полностью погашена к 2027 году.
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