СМИ выявили самых крупных должников РФ

По данным белорусского министерства финансов, долг Минска равен 7,5 миллиардов долларов. Киев признает только сумму в 610 миллионов долларов. Однако по данным Москвы, задолженность Украины составляет примерно 3,7 миллиардов долларов.

Самый крупный должник РФ, не входящий ранее в состав СССР - Венесуэла. Её задолженность перед Москвой равна 3,15 миллиардов долларов. Эта сумма должна быть полностью погашена к 2027 году.