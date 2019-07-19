Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Российский лидер намерен осмотреть территории под Иркутском, которые пострадали от серьезного паводка. Об этом информирует RNS.

В Иркутской области действует режим ЧС. В 107 населенных пунктах подтоплены порядка 11 000 жилых строений и придомовых участков. Вода нанесла урон 49 социальным объектам. Пострадали столько же участков автотрасс и 22 переправы. Погибшими числятся 25 человек. Еще семь человек пропали без вести.