Фото: kremlin.ru
Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
19 июля, 15:41Общество
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Президент Российской Федерации Владимир Путин нанес визит в Иркутскую область.
Российский лидер намерен осмотреть территории под Иркутском, которые пострадали от серьезного паводка. Об этом информирует RNS.
В Иркутской области действует режим ЧС. В 107 населенных пунктах подтоплены порядка 11 000 жилых строений и придомовых участков. Вода нанесла урон 49 социальным объектам. Пострадали столько же участков автотрасс и 22 переправы. Погибшими числятся 25 человек. Еще семь человек пропали без вести.
В Иркутске Путин поучаствует в заседании, посвященном разработке мер по ликвидации последствий наводнения. Мероприятие с участием президента посетят члены правительства, главы ведомств и муниципалитетов Иркутской области. В ходе визита в пострадавшие районы Путин осмотрит пункты временного размещения пострадавших.
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