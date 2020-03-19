Universal Pictures перенесла кинопремьеры в онлайн-формат

Заявление о решении опубликовано на сайте головного офиса компании NBC Universal, сообщает 19 марта газета «Известия».

Уже 20 марта на портале разместят релизы недавно вышедших фильмов «Эмма», «Охота» (Blumhouse Productions) и «Человек-невидимка» студии Focus Features. Первой картиной, показанной в день премьеры, 10 апреля, станет «Тролли. Мировой тур».

По словам главы NBC Universal Джеффа Шелла, решение компании позволит не откладывать премьеры, а сделать их доступными для всех зрителей.