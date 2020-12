Сенатор осудил британского журналиста за вопрос к президенту РФ

Алексей Пушков прокомментировал вопрос британского журналиста президенту РФ Владимиру Путину.

По сообщению iz.ru, журналист британского издания в рамках ежегодной пресс-конференции обратился к Путину с вопросом о том, считает ли Владимир Владимирович себя ответственным за напряженные отношения между Российской Федерацией с Соединенными Штатами и Великобританией. По этому поводу Пушков разместил на своей странице в социальной сети сообщение, смысл которого сводится к тому, что с конца девяностых годов США размещает военные базы вплотную к РФ, направляет военные суда в Черное и Балтийское моря, а потом задает вопросы о том, кто виноват.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter