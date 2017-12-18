РЖД существенно сократило число жалоб от пассажиров в уходящем году

Как пишет «Комсомольская правда», наиболее активными месяцами по обращению клиентов считаются январь, июль и август. Жалобы от пассажиров поступают на жару в вагоне или, наоборот, недостаточное отопление. Сведения ФПК также подтверждаются и статистическими данными «Яндекса». В этом году число запросов «РЖД жалоба» уменьшилось на 15%.
Сокращение количества жалоб эксперты относят к изменениям в самой РЖД. Так, с 2016 года в билетах начали отмечать наличие либо отсутствие кондиционеров, а проводники в зимний период перестали «перетапливать» вагоны. В последнее время число жалоб по поводу температурных неудобств значительно снизилось.
Также продолжается принятие мер по запрету курения в вагонах. В прошлом году РЖД получила примерно 500 обращений по этому поводу. При этом 70% клиентов выражали компании благодарности, и только 10% просили снять запрет на курение. Согласно статистическим данным, в 2017 году количество обращений с просьбами разрешить курение уменьшается.
Решаются вопросы и по поводу реализации спиртных напитков в составах дальнего следования. Сегодня есть проблема получения лицензий на данный вид торговли, поскольку разрешения выдаются региональными регулирующими структурами. В планах РЖД заняться перерегистрацией поездов и техническим решением этой проблемы.
По мнению экспертов, новое руководство РЖД кардинально поменяло отношение к пассажирам и стремится создать для них комфортные условия. За относительно короткий период новая администрация сумела внести изменения в саму структуру РЖД и сделать путешествие на поездах значительно удобнее, при этом не повышая цены на услуги. По информации «Яндекса», количество благодарностей в адрес компании продолжает увеличиваться. Например, в этом году пользователями написано на 20% больше таких писем, чем в прошлом.