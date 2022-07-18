Смертельное ДТП, дело Шевчука и проблема с общественным транспортом в Уфе

Смертельное ДТП, дело Шевчука и проблема с общественным транспортом в Уфе
Смертельное ДТП, дело Шевчука и проблема с общественным транспортом в Уфе
Вчера, 21:29ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Главные события на вечер 18 июля в Уфе и в Башкирии.

В Бакалах рано утром на 5 км объездной дороги села Бакалы произошло ДТП с четырьмя погибшими. По информации ГИБДД, водитель автомобиля AUDI A5 в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет. Позже выяснилось, что 23-летний водитель иномарки ехал на скорости 110 километров в час. О ДТП также высказался глава Башкирии, в частности, Хабиров поручил оказать помощь семьям погибших девушек, а саму ситуацию он взял под личный контроль.

Между тем, местные жители интересуются у властей достаточно и сейчас «оснований для того чтобы на объездной дороге поставить камеры видеофиксации и лежащих полицейских (искусственные неровности) на дороге или рано ещё?». Они уверены, будь в селах тротуары, то подобных трагедий можно было бы избежать.

В следственном комитете возбудили уголовное дело, а глава СКР Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль.

Глава Башкирии озвучил инициативу ужесточить наказания за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, Хабиров поручил увольнять госслужащих, которые были пойманы в нетрезвом состоянии за рулем.

Дело Шевчука снова вернули из Санкт-Петербурга в Уфу. Поводом для этого вновь стали процессуальные нарушения. «После возврата протокола составителям сотрудниками УМВД в отношении Шевчука 06.07.2022 был составлен новый протокол. Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал», — отметили там.

Власти Башкирии «увидели» вечернюю проблему с общественным транспортом в Уфе. Всего за истекшую неделю система «Инцидент» выявила 176 жалоб на работу общественного транспорта. Жители Уфы, в частности, сообщают о нехватке транспорта после 20:00.

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