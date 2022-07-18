Власти Башкирии «увидели» вечернюю проблему с общественным транспортом в Уфе

Власти Башкирии «увидели» вечернюю проблему с общественным транспортом в Уфе
Власти Башкирии «увидели» вечернюю проблему с общественным транспортом в Уфе
Вчера, 12:55ГородНаталья БалыковаФото: мэрия Уфы
О том, что в городе сложно перемещаться после восьми часов вечера, сообщил сотрудник Центра управления республикой на совещании в республиканском правительстве в понедельник, 18 июля.

Всего за истекшую неделю система «Инцидент» выявила 176 жалоб на работу общественного транспорта. Жители Уфы, в частности, сообщают о нехватке транспорта после 20:00.

Недостаток автобусов в городе отмечается с начала транспортной реформы. В первые месяцы ее реализации проблема была особенно острой. После число транспортных средств на линиях увеличили, однако по вечерам перемещаться по Уфе все еще сложно. Уехать в отдаленные микрорайоны — практически невыполнимая миссия.

Ранее уфимцы не раз отмечали, что, задержавшись на работе или в гостях, они не смогли дождаться автобуса. Власти замечали проблему, когда она вырастала до серьезных масштабов: например, проигнорировать нехватку транспорта и переполненные остановки после Дня города в парке «Кашкадан» было невозможно. Тогда глава Башкирии Радий Хабиров поручил увеличить число автобусов, чтобы горожане могли приезжать в открытый парк. А мэр Уфы Ратмир Мавлиев — создать календарь городских массовых мероприятий, чтобы заранее к ним готовиться.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы