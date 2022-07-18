Глава Башкирии поручил увольнять госслужащих, которые попались пьяными за рулем

Глава Башкирии поручил увольнять госслужащих, которые попались пьяными за рулем
Глава Башкирии поручил увольнять госслужащих, которые попались пьяными за рулем
Вчера, 14:40ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В республике на выходных задержали 258 водителей в нетрезвом состоянии.

В Башкирии за прошедшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 258 водителей, которые находились в нетрезвом состоянии. Данные показатели возмутили главу региона, в особенности после страшного ДТП в Бакалинском районе с четырьмя погибшими.

Так, Хабиров предположил, что среди пойманных 258 пьяных водителей есть муниципальные или государственные служащие. В случае, если таковые имеются, то глава потребовал, «чтобы улетали сразу с работы».

Кроме того, Хабиров поручил министру транспорта Башкирии Александру Булушеву подготовить пакет предложений с мерами по снижению смертности на дорогах. Обсудить возможные изменения на законодательном уровне Хабиров попросил и в Курултае.

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