В Башкирии один из директоров «ТЭКСТРО» дал взятку в 200 тыс., желая скрыть нарушения

Следствию удалось установить, что в мае 2019 года на заводе погиб слесарь. Узнав об этом, специалисты Ростехнадзора наведались на предприятие с проверкой - специалисты поставили себе цель расследовать все причины и обстоятельства случившегося. Они выяснили, что на предприятии были многочисленные нарушения. Чтобы их скрыть и избежать крупного штрафа, руководитель предложил взятку в размере 200 тысяч рублей инспектору ведомства. Инспектор взятку брать отказался и сообщил об этом руководству.