В Башкирии один из директоров «ТЭКСТРО» дал взятку в 200 тыс., желая скрыть нарушения
До этого на предприятии из-за несчастного случая скончался слесарь.
Подробности рассказали в пресс-службе регионального следкома. 34-летнего директора по производству ООО «ТЭКСТРО», занимающейся техническим обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов, подозревают в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Это п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
Следствию удалось установить, что в мае 2019 года на заводе погиб слесарь. Узнав об этом, специалисты Ростехнадзора наведались на предприятие с проверкой - специалисты поставили себе цель расследовать все причины и обстоятельства случившегося. Они выяснили, что на предприятии были многочисленные нарушения. Чтобы их скрыть и избежать крупного штрафа, руководитель предложил взятку в размере 200 тысяч рублей инспектору ведомства. Инспектор взятку брать отказался и сообщил об этом руководству.
Директора в итоге задержали с поличным сотрудники ФСБ. Вину свою обвиняемый признал лишь частично.