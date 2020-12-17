Элиссан Шандалович: бюджет Карелии сохранит все социальные обязательства

Отмечается, что из прогнозируемых расходов около шестидесяти пяти процентов будут направлены на социальные обязательства перед гражданами. В денежном эквиваленте это составляет больше тридцати пяти миллиардов рублей. В том числе на образование – 13,1 млрд рублей, на здравоохранение - 9 млрд, на социальную защиту – 10,9 млрд рублей, поддержку занятости – 927 млн рублей, культуру – 1,3 млрд рублей, физкультуру и спорт – 581 млн рублей. На реализацию национальных проектов предусмотрено 9,7 млрд рублей.