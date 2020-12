Элиссан Шандалович: бюджет Карелии сохранит все социальные обязательства

Депутатами Законодательного собрания принят проект бюджета Карелии на следующий год.

Издание “КарелияInform” сообщает, что в следующем году доходы Карелии прогнозируются в объеме пятидесяти одного миллиарда рублей, а расходы - свыше пятидесяти пяти миллиардов. Таким образом, дефицит бюджета составляет почти пять миллиардов рублей. Отмечается, что из прогнозируемых расходов около шестидесяти пяти процентов будут направлены на социальные обязательства перед гражданами. В денежном эквиваленте это составляет больше тридцати пяти миллиардов рублей. В том числе на образование – 13,1 млрд рублей, на здравоохранение - 9 млрд, на социальную защиту – 10,9 млрд рублей, поддержку занятости – 927 млн рублей, культуру – 1,3 млрд рублей, физкультуру и спорт – 581 млн рублей. На реализацию национальных проектов предусмотрено 9,7 млрд рублей. По словам председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича, большинство депутатов проголосовали в первом чтении за бюджет, полностью сохраняющий социальные обязательства перед жителями и позволяющий обеспечить нормальную жизнедеятельность Карелии. В бюджете учтены национальные цели развития, которые определены посланием президента РФ Владимиром Путиным. К примеру, 313 миллионов рублей заложили на обеспечение начальной школы горячим питанием, на ежемесячные доплаты классным руководителям выделили 471 миллион, на модернизацию системы здравоохранения - 592 миллиона, а на расселение аварийного жилья - 802 миллиона рублей. Также в бюджете на следующий год предусмотрено направление дополнительных средств на развитие здравоохранения, дорожной сферы, коммунальной инфраструктуры, поддержку органов местного самоуправления и др. "В течение всего следующего года мы вместе с главой республики, правительством Карелии будем активно работать над увеличением доходной части бюджета. Приоритетное внимание будет уделено поддержке здравоохранения, социальной сферы, стимулированию экономики", – подчеркнул Элиссан Шандалович.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter