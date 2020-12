Разведка Соединенных Штатов отложила публикацию отчета о внешнем вмешательстве в президентские выборы.

По сообщению iz.ru, по некоторым данным, отчет разведки о внешнем вмешательстве других стран в процесс выборов нового президента должны были опубликовать восемнадцатого декабря. Однако разведывательное сообщество уведомило, что не успеет уложиться в отведенный срок из-за возникших между специалистами противоречий, касающихся влияния Китая. По мнению одних экспертов оно было максимальным, а другие полагают, что незначительным.

