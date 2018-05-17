Самого сильного человека России едва не сбила автоледи на рынке Челябинска
Накануне в Челябинске женщина за рулем автомобиля чуть не сбила неоднократного обладателя титула «Самый сильный человек России» Эльбруса Нигматуллина и его ребенка.
Инцидент произошел на городском рынке. Об этом 17 мая пишет газета «Известия».
О случившемся спортсмен рассказал на своей страничке в соцсети. По словам Нигматуллина, он с ребенком находился на пешеходной зоне. В какой-то момент ему в бедро уперся бампер машины. За рулем транспортного средства находилась женщина. Она высунулась из окна и закричала на атлета: «Убирайся с пути, забирай своего ребенка…».
Сначала Нигматуллин не понял, что произошло. Как выяснилось, женщина свернула с дороги, чтобы припарковаться. Намерен ли спортсмен привлечь обидчицу к ответственности не сообщается.
Отметим, что Эльбрус Нигматуллин имеет звания мастера спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу. Он неоднократно завоевывал титул «Самый сильный человек России» и становился чемпионом СНГ и стран Балтии по стронгмену. Ряд достижений спортсмена занесены в Книгу рекордов Гиннеса.