Самого сильного человека России едва не сбила автоледи на рынке Челябинска

Инцидент произошел на городском рынке. Об этом 17 мая пишет газета «Известия».

О случившемся спортсмен рассказал на своей страничке в соцсети. По словам Нигматуллина, он с ребенком находился на пешеходной зоне. В какой-то момент ему в бедро уперся бампер машины. За рулем транспортного средства находилась женщина. Она высунулась из окна и закричала на атлета: «Убирайся с пути, забирай своего ребенка…».

Сначала Нигматуллин не понял, что произошло. Как выяснилось, женщина свернула с дороги, чтобы припарковаться. Намерен ли спортсмен привлечь обидчицу к ответственности не сообщается.