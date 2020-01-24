«Спасибо за чудо»: Выживший после крушения казармы Рустам Набиев снова стал папой

Историю Рустама Набиева абсолютно точно знает вся республика. Парень прославился свои мужеством, отчаянным желанием не сдаваться и идти во всем и везде до конца.

Жизнь парня перевернулась, когда он отправился на службу в военную часть в Омске. В июле 2015 года там обрушилась казарма, погибли его товарищи, еще совсем молодые солдаты. Сам же Рустам выжил, но пришел в себя после долгой борьбы, которая включила кому, ампутацию обеих ног, множество операции и много-много боли.

Когда он реабилитировался, то стал паралимпийским спортсменом, женился на девушке, которая не бросила его в беде, вскоре у них появился первый ребенок. Сегодня он в своем блоге поделился радостной новостью, что стал папы второй девочки, которую назвали Амина.