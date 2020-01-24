«Спасибо за чудо»: Выживший после крушения казармы Рустам Набиев снова стал папой
Новорожденной девочке дали имя Амина.
Историю Рустама Набиева абсолютно точно знает вся республика. Парень прославился свои мужеством, отчаянным желанием не сдаваться и идти во всем и везде до конца.
Жизнь парня перевернулась, когда он отправился на службу в военную часть в Омске. В июле 2015 года там обрушилась казарма, погибли его товарищи, еще совсем молодые солдаты. Сам же Рустам выжил, но пришел в себя после долгой борьбы, которая включила кому, ампутацию обеих ног, множество операции и много-много боли.
Когда он реабилитировался, то стал паралимпийским спортсменом, женился на девушке, которая не бросила его в беде, вскоре у них появился первый ребенок. Сегодня он в своем блоге поделился радостной новостью, что стал папы второй девочки, которую назвали Амина.
«В 4.35 на свет появилась наша прекрасная девочка по имени Амина. Рост 54. Вес 3810. Спасибо за такое чудо», - написал он.