Чубайс заявил о предстоящей смерти нефтяной экономики

При этом Чубайс отмечает, что сейчас ТЭК обеспечивает 60% российского экспорта, 40% бюджета и 20% всей экономики. Однако он считает, что в ближайшие 20-30 лет может случиться «глобальный энергопереход», в результате которого ведущие страны могут отказаться от энергии углеводородов. И если к этому не подготовиться заранее, то Россия может потерять до 20% ВВП.