Чубайс заявил о предстоящей смерти нефтяной экономики

По словам руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, следует готовиться к тому, что российская экономика полностью избавится от углеводородной зависимости.

Чубайс назвал нефтяную экономику «сдохшей лошадью» и заявил, что смерть ее произойдет пусть и не в ближайшие годы, но довольно скоро, пишет infox.ru. При этом Чубайс отмечает, что сейчас ТЭК обеспечивает 60% российского экспорта, 40% бюджета и 20% всей экономики. Однако он считает, что в ближайшие 20-30 лет может случиться «глобальный энергопереход», в результате которого ведущие страны могут отказаться от энергии углеводородов. И если к этому не подготовиться заранее, то Россия может потерять до 20% ВВП.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter