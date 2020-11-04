Траур на пасеке. Что сделал для Башкирии главный пчеловод республики Амир Ишемгулов

— Он верил в каждую свою идею и заставлял поверить в неё других, — вспоминает Надежда Шмидт. — Даже неудачи не заставляли его отступить. Бывало, что мы упорно работали над какими-то проектами, но успеха не добивались и откладывали их на полку. Казалось, всё — не получилось и забыли. Но спустя время Амир Минниахметович использовал эти наработки в других «исторических» проектах, которые приносили результат. Так он работал над любым делом, а история уже сама разбиралась, что было «событием», а что не было.