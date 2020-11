Траур на пасеке. Что сделал для Башкирии главный пчеловод республики Амир Ишемгулов

29 октября умер основатель Башкирского центра пчеловодства, экс-глава Всемирного курултая башкир и депутат Госсобрания РБ Амир Ишемгулов. Он продвигал башкирский мёд, воевал с учеными и собирался провести в Уфе мировую выставку. История главного пчеловода Башкирии — в материале журналиста Mkset Антона Селиверстова.

В 2019 году гендиректора Башкирского научно-исследовательского центра пчеловодства и апитерапии (БНИЦ) Амира Ишемгулова пригласили на передачу ТВЦ «Естественный отбор» для выпуска про мёд. Когда известный своими эпатажными выходками ведущий Отар Кушанашвили представил Ишемгулова в комбинезоне, шляпе и москитной сетке «главным Винни Пухом современной России», сотрудники БНИЦ возмутились: что за насмешки? Их шеф, однако, не обиделся ничуть. Винни Пух, Человек-пчела, Пасечник — эти пренебрежительные, на взгляд обывателя, звания он воспринимал как признание заслуг. Но самым любимым его прозвищем было «Главный пчеловод (и не всего мира, не России, а именно) Башкирии». Земляк Муртазы Амир Ишемгулов родился в деревне Алимгулово Кугарчинского района, которая находится в получасе езды от Таваканово — родной деревни многолетнего лидера Башкирии Муртазы Рахимова. Его родословная пестрит громкими именами: в прадедах герой Отечественной войны 1812 года и ректор духовной семинарии, в дядях и тётях доктора медицинских и философских наук; в ней и ученые, и писатели, и чиновники высшего звена республики. Амир Ишемгулов на конкурсе пчеловодов в 2009 году Photo: Mkset.ru Сам Амир Ишемгулов в 1984 году окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния», где был членом бюро комсомола и награждался почетными грамотами, а после работал в Научно-исследовательском проектно-технологическом институте животноводства (БНИПТИЖК) и писал диссертацию на тему «Влияние кровности по голштинской породе на состав и свойства молока коров черно-пестрой породы в условиях промышленной технологии». Друг Ишемгулова Вакиль Шириев вспоминает, что при подготовке Амир лично возил молоко с ферм и изучал его свойства, но диссертация, хоть и сопровождалась блестящим докладом, частично опровергала ранее принятые доктрины, а потому вызвала неприятие у членов комиссии, которые предложили Ишемгулову сняться с защиты до выступления оппонентов. Тот отказался и степень кандидата сельхознаук получил только спустя год на повторной защите. После этого, с 1992 по 1996 год, Ишемгулов руководил НПП «Элита», которое по сути являлось фермерским хозяйством, в почти родном для него Бикчеево, и тогда попал в поле зрения влиятельного земляка. Во время рабочей поездки в Кугарчинский район Муртаза Рахимов был приятно впечатлен Ишемгуловскими владениями в полтысячи гектар, на которых собирали высокий урожай зерна, разводили скот, лошадей, ослов и производили молоко. На фоне общей разрухи тот в глазах (тогда ещё) президента республики зарекомендовал себя, что называется, крепким хозяйственником. Амир Ишемгулов с экс-главой Башкирии Муртазой Рахимовым в 2009 году Photo: Mkset.ru Как раз в этот период, по словам соратников, Ишемгулов и предложил Рахимову концепцию организованного и контролируемого восстановления в Башкирии традиционно национальных промыслов — пчеловодства и производства мёда. Так в октябре 1998 года появился БНИЦ, наиболее значимыми достижениями которого стали патент на марку «башкирский мёд», лечебный апитерапевтический центр и право проведения в Уфе форума Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций. Однако у критиков Ишемгулова есть несколько иная версия. Оценивая деятельность БНИЦ, они отмечают, что главный пчеловод Башкирии, будучи настырным карьеристом с многочисленными связями, лишь умело выдавал чужие идеи за свои, а по ходу опорочил республиканских производителей мёда перед профессиональным и научным сообществом. Пробивной мечтатель Выпячиванием собственных заслуг Амир Ишемгулов порой раздражал даже близких людей. Замначальника отдела научно-технической информации Надежда Шмидт, проработав в БНИЦ 20 лет, отмечает, что почти каждое свое действие шеф обозначал как «историческое событие». По её словам, Ишемгулов прекрасно понимал, какое впечатление производит, но продолжал настаивать: о своих делах надо говорить громко, иначе никто не узнает о твоих достижениях. Она признаёт, что подобное поведение приносило свои плоды: с оперативок гендиректора сотрудники центра уходили либо с горящими глазами, либо насовсем. Он верил в каждую свою идею и заставлял поверить в неё других — Он верил в каждую свою идею и заставлял поверить в неё других, — вспоминает Надежда Шмидт. — Даже неудачи не заставляли его отступить. Бывало, что мы упорно работали над какими-то проектами, но успеха не добивались и откладывали их на полку. Казалось, всё — не получилось и забыли. Но спустя время Амир Минниахметович использовал эти наработки в других «исторических» проектах, которые приносили результат. Так он работал над любым делом, а история уже сама разбиралась, что было «событием», а что не было. По словам Шмидт, те, кто не разделял убеждений Ишемгулова, быстро покидали или вынуждены былы покинуть БНИЦ, зато его соратники пользовались всесторонней поддержкой. Когда родственники Надежды серьёзно заболели, именно Ишемгулов, пользуясь своим авторитетом, договорился с медиками о незамедлительном лечении. Его заместитель по экономике Гульнара Мурсалимова вспоминает, что шеф лично помогал своим протеже при написании диссертаций и на экономические, и на биологические, и на технические темы — буквально корпел вместе с ними над текстами. Photo: Mkset.ru По воспоминаниям подчинённых, Ишемгулов мыслил глобально и был главной движущей силой БНИЦ. Именно он активнее всех продвигал идею создания в Башкирии центра народной медицины и апитерапии, а, добившись своего, не стеснялся рекламировать на примере лечения собственных заболеваний. Он вообще не стеснялся своих проектов. Критики часто упрекали его за любовь к всевозможным выставкам, но именно так он продвигал башкирский мёд, башкирскую апитерапию, башкирское пчеловодство, и конечно же, самого себя. Он улыбался, когда на федеральном телеканале его называли Винни Пухом, с удовольствием наряжался в комбинезон пасечника для фотосессий и радовался, если коллеги-депутаты называли его пчеловодом. Отрывок из эфира ТВЦ - Амир Ишемгулов рассказывает о башкирском мёде в программе "Естественный отбор" Video: youtube-канал ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии Отец башкирской пчелы Неприкрытое упорство руководителя, по мнению Надежды Шмидт, и позволило БНИЦ в кратчайшие сроки зарегистрировать «башкирский мёд» как объект интеллектуальной собственности. Это было сделано в 2005 году, чтобы закрепить бренд за республиканскими производителями и избежать его дискредитации из-за продукции, которая, не имея ничего общего с Башкирией, продвигалась под неофициальным, но популярным среди населения наименованием. Амир Ишемгулов на выставке в Берлине в 2008 году Photo: Mkset.ru Правда, тут же Ишемгулов обрушил волну исков на местных изготовителей. Одной из многих таких стала компания «Башкирские пасеки». Её руководитель Сергей Мулюков признаёт, что идея закрепить за республикой национальный бренд была правильной, но ровно до тех пор, пока Ишемгулов не стал распоряжаться им по своему усмотрению, как личной собственностью. По словам предпринимателя, на предложение о сотрудничестве Ишемгулов только посмеялся, и лишь спустя 12 лет Мулюков добился права на наименование своего товара «башкирским мёдом» по месту происхождения. В его научном центре никогда не было науки — только грамоты и значки Отметим, что по правилам об интеллектуальной собственности место происхождения товара позволяет законно закрепить за производителями региона право на данное наименование. При этом, как отмечает Мулюков, на качество мёда существенно влияют климатические характеристики региона, а в районах Башкирии они значительно отличаются. Photo: Mkset.ru В БНИЦ иски против башкирских пчеловодов объясняют защитой бренда. — В его научном центре никогда не было науки — только грамоты и значки, — говорит Сергей Мулюков. — Его задачей было развивать пчеловодство республики, а он наоборот всех притормозил. Но в одном он точно помог: пчеловоды, пока воевали с ним за свои права, подружились между собой. В качестве примера антинаучной деятельности БНИЦ Мулюков приводит настойчивость руководителя центра в защите башкирской пчелы, существование которой не признано научным сообществом. По словам депутата Госсоборания РБ Руфины Шагаповой, которая работала с Амиром Ишемгуловым над законом о пчеловодстве, он до последнего был убежден, что популяция среднерусской пчелы в Бурзянском районе была отдельным подвидом, за что подвергался последовательной и часто разгромной критике со стороны учёных. Photo: Mkset.ru Один из оппонентов Ишемгулова — профессор Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН профессор Алексей Николенко — на вопрос о результатах работы руководителя БНИЦ заявил, что хорошего о нем рассказать нечего. Большинство других тоже отказали Mkset в коментариях, объяснив, что о покойных принято говорить «либо хорошо, либо ничего». — Он заблуждался, — утверждает башкирский геоботаник Василий Мартыненко. — А в чём-то он когда-то сделал много для продвижения башкирского мёда. Пусть он обманул всех пчеловодов республики тем, что зарегистрировал эту марку, но тем не менее он как-то продвигал [башкирский мёд] на всех этих выставках. По мнению Сергея Мулюкова, публичными выступлениями Ишемгулов нанёс ущерб имиджу башкирского мёда, поскольку теперь упоминание этого бренда у специалистов ассоциируется с рассказами о несуществующей пчеле. Надежда Шмидт признаёт, что в этом вопросе и в стенах БНИЦ не все до конца разделяли убеждений шефа. Он хотел, чтобы была башкирская пчела — Для него это было очередным историческим событием: мы сделали, мы смогли, вот документы. Даже если он понимал [обратное], то не признал бы этого. Он хотел, чтобы была башкирская пчела. Настолько он был патриотом, — говорит она. Сын Башкирии Как вспоминает Вакиль Шириев, ещё на той неудавшейся защите первой диссертации Ишемгулов закончил свой доклад заявлением, что является «сыном башкирского народа, и послан в аспирантуру республикой». Уже руководя БНИЦ, Ишемгулов, по воспоминаниям нескольких коллег, то и дело получал предложения от впечатленных членов делегаций организовать аналогичные предприятия в других точках мира. С этой целью ему предлагали хотя бы временно переехать в Москву, Санкт-Петербург и даже в Китай и Танзанию, но тот всякий раз отвечал отказом, объясняя, что родину ни за что не покинет. Амир Ишемгулов на экскурсии в лаборатории мёда в Китае в 2008 году Photo: Mkset.ru Надежда Шмидт говорит, что лишь раз видела начальника с потухшими глазами — в 2018 году, когда он покинул пост председателя исполкома Всемирного курултая башкир, который занимал с 2015-го. Начальник отдела ВКБ по работе с регионами Рустям Баянов рассказал Mkset, что именно при Амире Ишемгулове во главе организация обрела свой здание и начала активно разрастаться по всей России (36 регионов) и всему миру (27 стран). В ВКБ отмечают, что Амир Ишемгулов выступал за сохранение башкирского языка, в частности обосновывая это тем, что, владея башкирским, можно понять и легко усвоить остальные тюркские языки, на которых говорят около 200 миллионов человек. По воспомнианиям коллег, Амир Ишемгулов умел хорошо петь и любил это делать Photo: Mkset.ru По словам Баянова и Шмидт, Амир Ишемгулов вынужден был уйти из исполкома ВКБ, поскольку не смог бы совмещать работу на этой должности с задачами руководителя БНИЦ, главной из которых стала подготовка к предстоящей в 2021 году «Апимондии» — конгрессу Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций (IFBA). В шаге от Олимпа По словам коллег, Амир Ишемгулов очень долго пытался привезти в Уфу «Апимондию», которая до этого уже проходила в Монреале, Стамбуле, Тэджоне, Киеве, Буэнос-Айрисе и других крупных городах по всему миру. Однако, как отмечает Сергей Мулюков, Ишемгулов побывал на этом форуме лишь в 2015 году, в то время, как другие пчеловоды из Башкирии выставлялись там по меньшей мере не позднее 2009 года, после чего предложили тогдашнему главе республике Рустэму Хамитову подать заявку на проведение мероприятия, но организацию поручили именно руководителю БНИЦ. Сам Амир Ишемгулов, как считает предприниматель, опасался высокой конкурентоспособности участников со всего мира: продукции БНИЦ грозил провал, как и в Красноярске в 2018 году. Амир Ишемгулов на Госсоборания РБ 6 созыва в 2019 году Photo: Mkset.ru Напомним, тогда Красноярский центр метрологии на основании исследования 13 видов мёда составил рейтинг, в котором последнее место занял башкирский — изготовленный БНИЦ. Амир Ишемгулов в свою очередь заявил, что продукция БНИЦ вообще не поставляется в Красноярский край, и подал иск на миллион рублей. Да и Сергей Мулюков признаёт, что исследование было проведено некорректно, поскольку, по всей видимости, на испытание красноярцы выставили со своего региона свежий мёд, а продукцию других производителей взяли с полок местных магазинов, не придав значения сроку изготовления. Кроме того, в 2020 году БНИЦ впервые за свою историю получил госзадание, а проверка Минлесхоза республики нашла нарушения в отчётах предприятия. В самом центре объясняют, что руководитель успел устранить все замечания контрольного органа. В Минлесхозе это оперативно подтвердить не удалось, поскольку пресс-служба ведомства в полном составе находится на больничном. Амир Ишемгулов принимает поздравления с 60-летним юбилеем Photo: Mkset.ru Приходится признать, что и без «Апимондии» Амиру Ишемгулову хватало хлопот, тем более, что проведение всемирного конгресса пчеловодов это, как выразился Сергей Мулюков, «уже не значки раздавать». Организация подобного форума действительно сложна, но ещё сложнее поверить, что Ишемгулов испугался бы за неё взяться, если вспомнить, как сильно он любил подобные мероприятия. Так или иначе, летом 2020 года в дело вмешалась всеобщая проблема — руководитель БНИЦ заболел коронавирусом. Он сделал всё, чтобы это событие состоялось, но принять участие в нём не сможет — Произошедшее с Амиром Минниахметовичем за год до проведения «Апимондия» можно сравнить с ситуацией, когда спортсмен четыре года ждёт Олимпиады в своей стране, делает всё, чтобы это событие состоялось, но в итоге выясняется, что принять участие в нем не сможет, — рассказывает заместитель главного врача Республиканского центра народной медицины и апитерапии при БНИЦ Азат Кунафин. Амир Ишемгулов Photo: Mkset.ru По словам близких, болезнь подорвала здоровье 60-летнего Амира Ишемгулова и привела к воспалительным процессам, но до последней возможности он продолжал по телефону заниматься рабочими вопросами. О его смерти сообщили 29 октября на заседании Госсобрании Башкирии. Парой часов позднее стало известно о смерти мэра Уфы Ульфата Мустфаина, что несколько затмило остальные исторические для Башкирии события. Впрочем, история сама разберется, что было событием, а что не было. Но вот факты: БНИЦ остался без своего идейного вдохновителя, преусловутая башкирская пчела потеряла самого неуступчивого защитника, а съезд производителей мёда со всего мира в Уфу пройдёт без главного пчеловода Башкирии.

