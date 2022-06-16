Закрытие Декатлона и отели за миллиард: Главное за день в Уфе и республике

В Духовном управлении мусульман России сообщили о своем намерении профинансировать строительство мечети Ар-Рахим. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор компании «Алтын курай» Ильдар Ишеев, отметив при этом, что со стороны ДУМ России обязательным условием является обращение регионального правительства. По оценке Ильдара Ишеева, стоимость работ по завершению строительства мечети, которое длится уже более 15 лет, составит порядка восьми миллиардов рублей.
Также сегодня стало известно, что в Башкирии появится гостиничная сеть за один миллиард рублей. Пять отелей сети планируется разместить близ федеральных автомобильных дорог.
В Башкирии 400 миллионов рублей потратили за четыре дня экономического форума ПМЭФ-2022. Денежные средства были направлены на установку и обслуживание выставочной экспозиции, которая, к слову, потрясает своей масштабностью, а также на трансфер, питание и рекламу.
Магазин спортивных товаров Декатлон закроется в Уфе 26 июня. Причиной временного прекращения работы как в онлайн, так и офлайн-формате стали трудности в организации логистики компании.
Сегодня Mkset публикует текст журналистки Дарьи Кучеренко о домашнем насилии в Башкирии. В рамках данного материала представлены данные статистики о количестве обращений жертв домашнего насилия в правоохранительные органы, непростые истории девушек со всей республики, которые решились на откровенный разговор о том, как им приходилось терпеть побои со стороны собственных партнеров и как они нашли в себе силы это прекратить.