Закрытие Декатлона и отели за миллиард: Главное за день в Уфе и республике

Сегодня Mkset публикует текст журналистки Дарьи Кучеренко о домашнем насилии в Башкирии. В рамках данного материала представлены данные статистики о количестве обращений жертв домашнего насилия в правоохранительные органы, непростые истории девушек со всей республики, которые решились на откровенный разговор о том, как им приходилось терпеть побои со стороны собственных партнеров и как они нашли в себе силы это прекратить.