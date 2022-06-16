«Радуйтесь, что живы»: как домашнее насилие в Башкирии обходится в пять тысяч рублей

В 2021 году житель Стерлитамака приехал к бывшей жене, начал душить ее, бить руками и ногами. До этого женщина написала мужчине сообщение о том, что их сын заболел, и попросила на несколько дней перенести встречу с ребенком. В суде мужчина сказал, что повел себя «некорректно» и «как-то маленько надо было быть поспокойнее». Весной этого года уфимец стукнул бывшую супругу локтем в солнечное сплетение за то, что та попросила забрать их сына попозже — после того, как тот поспит. Другой уфимец пришел к бывшей жене, попытался отнять у нее телефон и избил ее. Судье он сказал, что телефон был его подарком, который он хотел вернуть. Все получили минимальные штрафы.