Гипермаркет спортивных товаров Decathlon 26 июня закроется в Уфе

В нынешнем месяце в Уфе временно закроется, причем как в онлайн так и в офлайн формате, гипермаркет спортивных товаров Decathlon. Уфа, разумеется, не стоит особняком, магазины закрываются по всей стране. Причиной же временного прекращения работы ритейлера стали логистические трудности с поставками товара в Россию.