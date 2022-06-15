«Соперничает с Москвой»: как представлена Башкирия на ПМЭФ-2022 в Петербурге

Как сообщил ранее вице-премьер республики Андрей Назаров, в рамках форума власти Башкирии намерены заключить 31 соглашение на сумму более 65 миллиардов рублей. Также чиновник отдельно отметил дизайн стенда республики, на котором расположились переговорная, инсталляция юрты и многое другое.