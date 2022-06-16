В Башкирии потратили 400 млн рублей за четыре дня форума ПМЭФ-2022 в Петербурге

Как передает корреспондент MKset с места событий, башкирский стенд на ПМЭФ - самый крупный. Переговорная расположена в кабине «самолета», и, как объяснила девушка на входе у павильона, эти самолеты производятся в Башкирии. Модель самолета сотрудница выставки назвать затруднилась. Наш корреспондент подчеркивает, что стенд намного больше, чем у Татарстана и соперничает с размером стендов Москвы и Санкт-Петербурга.