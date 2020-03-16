Из-за COVID-19 олимпийский отборочный турнир по боксу пройдет без зрителей
16 марта, 20:16ОбществоФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На отборе боксеров на Олимпиаду, который проходит сейчас в столице Великобритании, не будет зрителей.
Первые дни турнира, стартовавшего 14 марта в Лондоне, проходили со зрителями в зале, но потом МОК вынес решение о том, что бои будут проводиться без публики, пишет RT.
Отборочный турнир закончится 24 марта.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей