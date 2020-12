«Единая Россия» внесет в Думу законопроект о «гаражной амнистии»

“Единая Россия” вынесла на обсуждение законопроект, который должен помочь гражданам России в оформлении гаражей и земли под ними в личную собственность. Депутаты партии надеются, что смогут принять законопроект уже весной 2021 года.

Инициатива по упрощению оформления гаражей очень похожа на введенную 14 годами ранее “дачную амнистию”, которая упростила порядок оформления дач, земель и садовых домов в собственность. Как сообщает nashgorod.ru, члены “Единой России” решили, что “гаражная амнистия” будет действовать до 2026 года. Как отметил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в рамках встречи с главой Росреестра Олегом Скуфинским, самое главное, что необходимо предусмотреть властям при реализации такого законопроекта, – установление доступных цен на оформление сопроводительных документов. Предполагается, что для малоимущих и социально незащищенных слоев населения оформление должно иметь льготную стоимость или быть полностью бесплатным. Как информирует Андрей Турчак, партия заинтересована в скорейшем принятии “гаражной амнистии”. Российские власти регулярно получают жалобы от населения, касающиеся невозможности оформить гаражи и земли под ними в собственность. Такие жалобы поступали и во время декабрьской декады обращений граждан к представителям ЕР. В итоге разработанную инициативу поддержали жители 55 субъектов РФ, а в Республике Крым и Ульяновской области “гаражная амнистия” уже действует – и весьма успешно. Руководитель Росреестра Олег Скуфинский подчеркнул, что совместная работа с “Единой Россией” позволила быстро составить документ и добавить в него все нужные поправки, за которые проголосовали граждане. Глава ведомства рассказал, каков будет порядок оформления гаража и земли в собственность, когда в силу вступит “гаражная амнистия”: в орган местного самоуправления необходимо будет предоставить заявление и документ, подтверждающий факт владения недвижимостью. Госпошлина на оформление будет отменена в рамках действия амнистии. Также он добавил, что Росреестр будет заниматься консультацией граждан, которые решили оформить гараж в собственность, чтобы у них не возникало каких-либо затруднений. Об этом сообщается на сайте ER.ru. Ответственный за реализацию проекта «Городская среда» в региональном исполкоме «Единой России» Радик Гареев считает, что на сегодняшний день необходимо навести порядок с гаражным хозяйством, четко фиксировать, где и что и на каком основании люди этим владеют – это правильная позиция. “Надо, чтобы эти гаражи имели собственников. В конечном счете все это, конечно, налоги. В целом даю позитивную оценку законопроекту, учитывая его актуальность. Плюсы в том, что закон исправит юридические пробелы и противоречия девяностых годов. Это позволит владельцам гаражей обрести статус законных собственников. Это, между прочим, снизит риски и при купле-продаже. Также законопроект гарантирует компенсацию при попадании в зону сноса. Кроме того, легализация простимулирует создание новых кооперативов. Думаю, это поможет оздоровить ситуацию с придомовыми стоянками”, - заявил Гареев.

