«Единая Россия» внесет в Думу законопроект о «гаражной амнистии»

Инициатива по упрощению оформления гаражей очень похожа на введенную 14 годами ранее “дачную амнистию”, которая упростила порядок оформления дач, земель и садовых домов в собственность. Как сообщает nashgorod.ru, члены “Единой России” решили, что “гаражная амнистия” будет действовать до 2026 года.
Как отметил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в рамках встречи с главой Росреестра Олегом Скуфинским, самое главное, что необходимо предусмотреть властям при реализации такого законопроекта, – установление доступных цен на оформление сопроводительных документов.
Предполагается, что для малоимущих и социально незащищенных слоев населения оформление должно иметь льготную стоимость или быть полностью бесплатным. Как информирует Андрей Турчак, партия заинтересована в скорейшем принятии “гаражной амнистии”.
Российские власти регулярно получают жалобы от населения, касающиеся невозможности оформить гаражи и земли под ними в собственность. Такие жалобы поступали и во время декабрьской декады обращений граждан к представителям ЕР. В итоге разработанную инициативу поддержали жители 55 субъектов РФ, а в Республике Крым и Ульяновской области “гаражная амнистия” уже действует – и весьма успешно.
Руководитель Росреестра Олег Скуфинский подчеркнул, что совместная работа с “Единой Россией” позволила быстро составить документ и добавить в него все нужные поправки, за которые проголосовали граждане.
Глава ведомства рассказал, каков будет порядок оформления гаража и земли в собственность, когда в силу вступит “гаражная амнистия”: в орган местного самоуправления необходимо будет предоставить заявление и документ, подтверждающий факт владения недвижимостью. Госпошлина на оформление будет отменена в рамках действия амнистии. Также он добавил, что Росреестр будет заниматься консультацией граждан, которые решили оформить гараж в собственность, чтобы у них не возникало каких-либо затруднений. Об этом сообщается на сайте ER.ru.
Ответственный за реализацию проекта «Городская среда» в региональном исполкоме «Единой России» Радик Гареев считает, что на сегодняшний день необходимо навести порядок с гаражным хозяйством, четко фиксировать, где и что и на каком основании люди этим владеют – это правильная позиция.
“Надо, чтобы эти гаражи имели собственников. В конечном счете все это, конечно, налоги. В целом даю позитивную оценку законопроекту, учитывая его актуальность. Плюсы в том, что закон исправит юридические пробелы и противоречия девяностых годов. Это позволит владельцам гаражей обрести статус законных собственников. Это, между прочим, снизит риски и при купле-продаже. Также законопроект гарантирует компенсацию при попадании в зону сноса.
Кроме того, легализация простимулирует создание новых кооперативов. Думаю, это поможет оздоровить ситуацию с придомовыми стоянками”, - заявил Гареев.