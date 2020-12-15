«Единая Россия» внесет в Думу законопроект о «гаражной амнистии»

Глава ведомства рассказал, каков будет порядок оформления гаража и земли в собственность, когда в силу вступит “гаражная амнистия”: в орган местного самоуправления необходимо будет предоставить заявление и документ, подтверждающий факт владения недвижимостью. Госпошлина на оформление будет отменена в рамках действия амнистии. Также он добавил, что Росреестр будет заниматься консультацией граждан, которые решили оформить гараж в собственность, чтобы у них не возникало каких-либо затруднений. Об этом сообщается на сайте ER.ru.