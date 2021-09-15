В Башкирии врачам будут доплачивать 200 рублей за каждого вакцинированного

В Минздраве Башкирии сообщили о занятных планах на дополнительные выплаты врачам за каждого вакцинированного. Так, в регионе планирует доплачивать врачам по 200 рублей за каждого вакцинированного, «специальное предложение» будет действительно в период с 27 августа по 31 декабря текущего года и начисляться будет вместе заработной платой сотрудника.