В Башкирии врачам будут доплачивать 200 рублей за каждого вакцинированного

В Башкирии врачам будут доплачивать 200 рублей за каждого вакцинированного
В Башкирии врачам будут доплачивать 200 рублей за каждого вакцинированного
Вчера, 09:34ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Финансироваться данная инициатива будет из федерального и регионального бюджетов.

В Минздраве Башкирии сообщили о занятных планах на дополнительные выплаты врачам за каждого вакцинированного. Так, в регионе планирует доплачивать врачам по 200 рублей за каждого вакцинированного, «специальное предложение» будет действительно в период с 27 августа по 31 декабря текущего года и начисляться будет вместе заработной платой сотрудника.

В ведомстве также сообщили из чего складывается сумма в 200 рублей: добровольное согласие и анкета пациента оценивается в 40 рублей, а осмотр и вакцинация – по 80 рублей.

На данный момент в Башкирии первым компонентом привились 1,2 миллиона человек, а завершили вакцинацию 1,1 миллиона. Между тем, общее количество заболевших составляет более 61 тысячи людей, а погибших, по данным на 14 сентября, составляет 15 человек.

Напомним, что по поручению Татьяны Голиковой в Башкирии должно быть вакцинировано не менее 80% взрослого населения. В правительстве России считают, что так будет достигнут коллективный иммунитет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы