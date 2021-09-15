В Башкирии врачам будут доплачивать 200 рублей за каждого вакцинированного

В Минздраве Башкирии сообщили о занятных планах на дополнительные выплаты врачам за каждого вакцинированного. Так, в регионе планирует доплачивать врачам по 200 рублей за каждого вакцинированного, «специальное предложение» будет действительно в период с 27 августа по 31 декабря текущего года и начисляться будет вместе заработной платой сотрудника.
В ведомстве также сообщили из чего складывается сумма в 200 рублей: добровольное согласие и анкета пациента оценивается в 40 рублей, а осмотр и вакцинация – по 80 рублей.
На данный момент в Башкирии первым компонентом привились 1,2 миллиона человек, а завершили вакцинацию 1,1 миллиона. Между тем, общее количество заболевших составляет более 61 тысячи людей, а погибших, по данным на 14 сентября, составляет 15 человек.
Напомним, что по поручению Татьяны Голиковой в Башкирии должно быть вакцинировано не менее 80% взрослого населения. В правительстве России считают, что так будет достигнут коллективный иммунитет.