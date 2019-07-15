Госдума одобрила инициативу о дополнительном выходном для диспансеризации

Как передает ФедералПресс, парламентарий напомнил, что в настоящее время у каждого работающего россиянина присутствует возможность пройти обследование без потери заработной платы.

Напомним, диспансеризацию раз в год должны будут проходить жители России, возраст которых превышает 40 лет, граждане младше этого возраста – единожды в три года.