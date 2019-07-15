Фото: pxhere.com
Госдума одобрила инициативу о дополнительном выходном для диспансеризации
15 июля, 18:27Общество
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Терентьев одобрил предложение о выделении гражданам страны выходного для прохождения диспансеризации.
Как передает ФедералПресс, парламентарий напомнил, что в настоящее время у каждого работающего россиянина присутствует возможность пройти обследование без потери заработной платы.
Напомним, диспансеризацию раз в год должны будут проходить жители России, возраст которых превышает 40 лет, граждане младше этого возраста – единожды в три года.
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