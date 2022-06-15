Похвала Уфы от Лебедева и критика от Мавлиева, затонувшая баржа и кыстыбый на ПМЭФ

Пока Артемий Лебедев Уфу хвалил, ее мэр Ратмир Мавлиев ругался. Правда не на город, а на подчиненных. На этот раз градоначальнику не понравилось как наносят разметку, с которой, надо заметить, итак тянули до июня. В заметке можно также разузнать что за компания наносит разметку. Кстати провел на оперативке мэр и работу над ошибками допущенными в ходе празднования дня города.