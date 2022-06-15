Минтранс Башкирии расторг контракт на авиаперелет гостей инвестсабантуя «Зауралье»

Четвертый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022» проходил в Сибае со 2 по 4 июня. Организаторы предусмотрели горячее питание для его гостей. Так, республиканское Минторговли республики заключило с местным ООО «Торатау сервис» договор на проведение двух кофе-брейков на 1000 и 1100 человек, делового обеда на 1100 гостей, двух деловых ужинов на 250 и 800 человек и официального приема от имени главы Башкирии на 200 гостей. Общая стоимость этого контракта составила 7 млн рублей. Еще один договор получило уфимское ООО «Бар», которое должно было организовать кофе-брейк и обед на 600 человек. Эти контракты находятся в процессе исполнения, ООО «Торатау» ранее перечислили аванс в размере 2,1 млн рублей.