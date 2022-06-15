mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дизайнер Лебедев прокомментировал свое появление в Уфе в компании мэра Мавлиева

15 июня 04:01
О нахождении в столице Башкирии он рассказал в своем блоге.

Известный дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал новость Mkset о своем появлении в Уфе в компании мэра Мавлиева

- Уфа ещё лет 10 назад была пыльным и непривлекательным городом. Сейчас она с каждым годом все лучше и лучше, и там уже есть что поделать. Арт-квадрат - одно из тех мест, куда надо приехать, чтобы посмотреть, как надо делать города, - рассказал дизайнер о своих впечатлениях от столицы Башкирии.

Напомним, Лебедева и мэра Уфы Ратмира Мавлиева заметили в Арт-Квадрате 11 июня.

Как сообщал Mkset, ранее мэр Уфы объявил о намерении получить 250 млн рублей из федерального бюджета на проектирование туристского кода Уфы. Для победы в конкурсе необходимо подготовить «ярко выраженную» заявку, и Уфа «старается привлекать профессионалов», сообщил Ратмир Мавлиев.

Артемий Лебедев в 2015 году обвинил мэрию Уфы в плагиате при создании городского дизайн-кода. Тогда, в утвержденной МБУ «Городская реклама концепции по размещению рекламных конструкций он обнаружил множество картинок, совпавшими с дизайн-кодом Москвы и заявил, что «мэрия Уфы ворует щедро, смело, беззастенчиво и много».

#Новости#Валерия Панаева#Общество#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48