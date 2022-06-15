Дизайнер Лебедев прокомментировал свое появление в Уфе в компании мэра Мавлиева

- Уфа ещё лет 10 назад была пыльным и непривлекательным городом. Сейчас она с каждым годом все лучше и лучше, и там уже есть что поделать. Арт-квадрат - одно из тех мест, куда надо приехать, чтобы посмотреть, как надо делать города, - рассказал дизайнер о своих впечатлениях от столицы Башкирии.