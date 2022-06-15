Дизайнер Лебедев прокомментировал свое появление в Уфе в компании мэра Мавлиева

Известный дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал новость Mkset о своем появлении в Уфе в компании мэра Мавлиева
- Уфа ещё лет 10 назад была пыльным и непривлекательным городом. Сейчас она с каждым годом все лучше и лучше, и там уже есть что поделать. Арт-квадрат - одно из тех мест, куда надо приехать, чтобы посмотреть, как надо делать города, - рассказал дизайнер о своих впечатлениях от столицы Башкирии.
Напомним, Лебедева и мэра Уфы Ратмира Мавлиева заметили в Арт-Квадрате 11 июня.
Как сообщал Mkset, ранее мэр Уфы объявил о намерении получить 250 млн рублей из федерального бюджета на проектирование туристского кода Уфы. Для победы в конкурсе необходимо подготовить «ярко выраженную» заявку, и Уфа «старается привлекать профессионалов», сообщил Ратмир Мавлиев.
Артемий Лебедев в 2015 году обвинил мэрию Уфы в плагиате при создании городского дизайн-кода. Тогда, в утвержденной МБУ «Городская реклама концепции по размещению рекламных конструкций он обнаружил множество картинок, совпавшими с дизайн-кодом Москвы и заявил, что «мэрия Уфы ворует щедро, смело, беззастенчиво и много».