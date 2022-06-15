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В реку Белую в Уфе попали нефтепродукты из затонувшей баржи

15 июня 11:17
Фото: УГЗ Уфы
На участке, где затонула баржа, а также на ближайшей акватории установили боновые заграждения, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

В Уфе в реку Белую попали нефтепродукты из затонувшей баржи. Как уточняет Управление гражданской защиты, судно затонуло при его распиловке и утилизации, в результате чего на поверхность воды вышло "незначительное количество оставшихся в барже нефтепродуктов".

Так, на участке, где произошло затопление баржи и на близлежащей акватории, специалистами были установлены боновые заграждения. Известно также, что была проведена обработка поверхности водоема сорбентом.

- Угрозы распространения нефтепродуктов нет. Из людей никто не пострадал, сообщили в УГЗ г. Уфы.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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