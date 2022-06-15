Мэр Уфы рассказал о допущенных на День города ошибках

Мэр города отметил, что впредь перекрытие дорог и все, что с этим связано «в дни празднования надо откладывать». Кроме того, 12 июня на автобусные маршруты была большая нагрузка, что привело, в частности, по словам Мавлиева, «на остановках места не было».