«Так нельзя работать»: мэр Уфы раскритиковал работу по нанесению дорожной разметки

— Я специально выехал и посмотрел, где работаем. Работаем на одном участке. Если мы так делать будем, мы в следующем году с разметкой закончим. Свою часть работы я организовал, деньги привлек. Муниципальный контракт заключен. Коллеги, так нельзя работать. Вы так до следующего года разметку будете делать, Ратмир Мавлиев.