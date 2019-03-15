«В Башкирии может начаться эпидемия кори» – Роспотребнадзор
Сейчас в республике проживает более 600 тысяч человек, привитых от кори.
В Башкирии есть риск возникновения эпидемии кори, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.
По состоянию на первое января текущего года не привитыми против кори остались 2890 детей и 4664 взрослых. К причинам возникновения эпидемии относится также факт проживания в Башкирии лиц религиозных сообществ, цыган, трудовых мигрантов и вахтовиков, которых важно привить против кори.
Напомним, что единственным способом защиты от кори является иммунизация живой противокоревой вакциной. С 2004 года на территории Башкирии проводится плановая иммунизация взрослого населения до 35 лет. В настоящее время прививки получили более 600 тысяч человек.
«Горячая линия» по вопросам профилактики кори проходит с 4 по 18 марта с 10:00 до 16:00 часов по телефону: 8-800-700-3-058. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся профилактики кори, преимуществ иммунизации против кори, а также о рисках и последствиях заражения корью, мерах личной и общественной профилактики по кори.