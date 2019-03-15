«В Башкирии может начаться эпидемия кори» – Роспотребнадзор

В Башкирии есть риск возникновения эпидемии кори, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

По состоянию на первое января текущего года не привитыми против кори остались 2890 детей и 4664 взрослых. К причинам возникновения эпидемии относится также факт проживания в Башкирии лиц религиозных сообществ, цыган, трудовых мигрантов и вахтовиков, которых важно привить против кори.

Напомним, что единственным способом защиты от кори является иммунизация живой противокоревой вакциной. С 2004 года на территории Башкирии проводится плановая иммунизация взрослого населения до 35 лет. В настоящее время прививки получили более 600 тысяч человек.