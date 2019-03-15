В Аргентине рассказали о причинах гибели подлодки «Сан-Хуан»

Связь с «Сан-Хуан» была потеряна в ноябре 2017 года. Подлодка пропала без вести в водах Атлантического океана. Обнаружить погибшую субмарину удалось лишь в конце осени минувшего года. Специалисты компании Ocean Infinity нашли ее с помощью дистанционно управляемого аппарата. «Сан-Хуан» лежит на глубине 800 метров.

В конце 2018 года производитель затонувшей подлодки - немецкая компания Thyssen Nordseewerke представила отчет о случившемся. Из документа следует, что проблемы у субмарины начались когда та находилась на глубине 920 метров. Вода на подлодку попала через аккумуляторные отсеки. Жидкость начала проникать через клапан E19. Это привело к короткому замыканию. Судя по всему, сочетание данных факторов и привело к взрыву.