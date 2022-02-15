Экс-начальника пожарной службы МЧС из Башкирии осудят за взятки на 30 млн рублей

По версии следствия обвиняемый принимал решение о назначении сотрудникам систематической матпомощи в связи с несуществующими проблемами со здоровьем или же с воображаемыми материальными проблемами, не обделил он и самого себя, осуществив выплату в размере 2,4 миллионов рублей. Всего таким образом экс-начальник причинил почти 67 миллионов рублей ущерба.