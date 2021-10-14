В России могут обязать банки предлагать кредит без дополнительных услуг

Центробанк намерен обязать кредитные организации, предлагающие клиенту дополнительные услуги по договору, предоставлять также альтернативный вариант кредита без этих услуг. При этом банк должен будет рассчитать полную стоимость займа и сообщить о ее размере.

Как рассказали в ЦБ, заимодатель должен будет предоставлять вариант кредита без допуслуг не только при расчете полной стоимости кредита, но и в период, когда клиент может отказаться от займа. Также это касается рекламных продуктов, передает iz.ru. Отмечается, что регулятор работает над соответствующими поправками совместно с Минфином России. Задача проекта заключается в том, чтобы защитить права граждан при потребительском кредитовании. Не исключено, что поправки будут приняты в начале следующего года.

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