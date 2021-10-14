В России могут обязать банки предлагать кредит без дополнительных услуг

В России могут обязать банки предлагать кредит без дополнительных услуг
В России могут обязать банки предлагать кредит без дополнительных услуг
Вчера, 12:56ОбществоФото: pxhere.com
Центробанк намерен обязать кредитные организации, предлагающие клиенту дополнительные услуги по договору, предоставлять также альтернативный вариант кредита без этих услуг. При этом банк должен будет рассчитать полную стоимость займа и сообщить о ее размере.

Как рассказали в ЦБ, заимодатель должен будет предоставлять вариант кредита без допуслуг не только при расчете полной стоимости кредита, но и в период, когда клиент может отказаться от займа. Также это касается рекламных продуктов, передает iz.ru.

Отмечается, что регулятор работает над соответствующими поправками совместно с Минфином России. Задача проекта заключается в том, чтобы защитить права граждан при потребительском кредитовании.

Не исключено, что поправки будут приняты в начале следующего года.

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