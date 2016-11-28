В Башкирии в брак теперь можно вступить только с 16 лет

Сегодня наконец была поставлена точка в дискуссии по закону о ранних браках в Башкирии. Депутаты Госсобрания приняли решение, которое отныне запрещает местным органам власти регистрировать браки лиц, не достигших 16-летнего возраста.

Напомним, что такая норма была прописана в Семейном кодексе республики и действовала с 1996 года. Предложенные прокурором республики изменения закона были направлены на ужесточение правил вступления в брак лицам, не достигшим 16 лет.

Семейный кодекс республики разрешал заключение ранних браков, при этом законодательство не устанавливало ни нижний предел возраста, ни порядок этой процедуры. Сегодня депутаты наконец определили нижний возраст, допустимый для вступления в брак – это 16 лет (раньше этот предел не был обозначен). Во-вторых, определен перечень особых обстоятельств для ранних браков – это только беременность или рождение ребенка. До этого на практике допускались и другие причины, например, «фактически сложившиеся отношения».

Также закон предусматривает обязательное участие представителей органов опеки и попечительства, направление материалов в следственные органы и принятие решения о разрешении или отказе на вступление в брак госкомитетом Башкирии по делам юстиции. Подобные законы уже приняты в более чем двадцати субъектах России, в том числе в Московской, Нижегородской, Челябинской областях, Татарстане.

– Речь идет о прекращении работы над так называемым «законопроектом о ранних браках», который вызвал очень неоднозначную реакцию как среди населения республики, так и среди депутатов республиканского парламента. Работа над ним велась около полутора лет, и за это время мы неоднократно предпринимали попытки его усовершенствовать. Высказывались предложения по повышению минимального брачного возраста, в то же время были и предложения по расширению перечня оснований для заключения раннего брака. Прийти к компромиссу, который устроил бы всех, не удалось. К тому же доминирующая часть населения отрицательно отнеслась к положениям данного законопроекта. В итоге Прокурор, как субъект законодательной инициативы этот проект отзывает. Государственное Собрание солидарно с этой позицией. Более того, это и позиция Главы республики. Не следует принимать те законы, которые в той или иной степени раскалывают общество, не воспринимаются нашим населением. Мы считаем, что необходимо принимать такие законы, которые получают абсолютную поддержку населения. К тому же такое явление как ранние браки не носят массовый характер, эти случаи единичны. Поэтому правильным будет прекратить дальнейшую работу над законопроектом. Одновременно вносятся изменения в Семейный кодекс республики, отменяющие не соответствующую федеральному законодательству норму, позволяющую органам местного самоуправления в исключительных случаях разрешать вступление в брак лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.– отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Одновременно вносятся изменения в Семейный кодекс республики, отменяющие не соответствующую федеральному законодательству норму, позволяющую органам местного самоуправления в исключительных случаях разрешать вступление в брак лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.сказал Константин Толкачев.

Согласно информации, собранной общественной организацией «Содружество многодетных семей Башкортостана», в 2012 - 2015 годах подростками до 16 лет ежегодно заключалось от 10 до 20 браков. Больше половины браков заключены с лицами старше 20 лет, а с лицами младше 18 лет – 20-25 % браков. По мнению активистов организации, ранние браки заключались взрослыми, вступившими с подростками в половую связь, с целью уйти от ответственности.

- В 2014-2015 годах резко увеличилось количество заключаемых подростками младше 16 лет браков, - сообщили в общественнойорганизации. - Если в 2012 году было заключено 11 браков, то в 2014 - уже 21. Указанная тенденция во многом связана с тем, что в 2014-2015 годах 20 человек были освобождены от уголовной ответственности в связи с заключением браком с потерпевшим лицом. В 2013 году освобождения от уголовной ответственности не было, в 2012 году от ответственности был освобожден один человек.

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