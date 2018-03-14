Прощание с диктором Ахатом Муртазиным состоится 15 марта в Уфе

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Его похоронят на мусульманском кладбище Уфы.
Прощание с диктором башкирского радио и телевидения, народным артистом Башкортостана, «золотым голосом республики» состоится 15 марта с 10:00 до 12:00 в здании Башкирского академического драмтеатра.
Напомним, известный диктор вчера внезапно скончался во время плавания в бассейне.
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