В Минздраве Украины объявили дату возвращения граждан страны из Уханя
14 февраля, 19:51ОбществоФото: pixabay.com
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По словам министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, самолет с гражданами страны, которые находятся в китайском городе Ухань, закрытом из-за коронавируса, прибудет в Киев 18 февраля.
Она добавила, что днем ранее рейс вылетит в Китай, сообщает газета «Известия».
Скалецкая отметила, что в самолете будут присутствовать медики из Киева. После прибытия на Украину они останутся на карантин вместе с пассажирами в течение 14 дней.
Глава Минздрава Украины подчеркнула, что эвакуацией будет заниматься оперативный штаб правительства.
Ранее, 13 февраля, находящиеся в Ухане украинцы обвинили власти страны, что их возвращение на родину затягивается, несмотря на многократные обещания провести эвакуацию в ближайшие сроки.
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