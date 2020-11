Россиянин Анатолий Токов, выступающий в среднем весе, получил титульный поединок.

«Скотт Кокер (президент Bellator – прим. Редакции) хочет, чтоб я подрался за пояс с Гегардом Мусаси. Я тоже хочу этот поединок, все к этому идет! Думаю, что в ближайшее время появятся хорошие новости», – цитирует россиянина «Советский спорт». За всю карьеру в ММА 30-летний Токов выиграл 29 боев и потерпел два поражения. У 35-летнего голландца – 47 побед, семь поражений и два ничейных результата.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter