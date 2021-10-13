В РФ увеличилась доля желающих приобрести автомобиль онлайн

В РФ увеличилась доля желающих приобрести автомобиль онлайн
В РФ увеличилась доля желающих приобрести автомобиль онлайн
Сегодня, 00:24ОбществоФото: pixabay.com
Исследователям Google и Kantar удалось выяснить наиболее популярные способы покупки машины в стране.

По информации iz.ru, в этом году увеличилась доля желающих приобрести автомобиль онлайн, с 5% до 7%. Помимо этого, две трети покупателей готовы к полной автоматизации онлайн-покупок. Также увеличилось число покупателей, которые впервые увидели свою машину онлайн (89%).

Отмечается, что 9 из 10 покупателей находят машину в интернете. Согласно проведенному исследованию, 48% среди респондентов в качестве плюсов онлайн-выбора авто выделяют возможность легкого поиска и сравнения автомобилей, а 46% опрошенных выделяют удобство и экономию времени.

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