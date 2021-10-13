В РФ увеличилась доля желающих приобрести автомобиль онлайн

По информации iz.ru, в этом году увеличилась доля желающих приобрести автомобиль онлайн, с 5% до 7%. Помимо этого, две трети покупателей готовы к полной автоматизации онлайн-покупок. Также увеличилось число покупателей, которые впервые увидели свою машину онлайн (89%).